Пользовательница Lymelove отправилась с начальником в соседний город, чтобы закупить грузовики, но их там не оказалось. Через неделю в ее чеке не оказалось платы за этот 14-часовой рабочий день, поэтому она попросила объяснений у жены начальника, занимавшейся всей бухгалтерией в компании. Бухгалтерша посмотрела на нее с насмешкой, забрала квитанции и ушла. В воскресенье жена начальника пришла в дом Lymelove и спросила, не спит ли та с ее мужем.