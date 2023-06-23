Пользователей Reddit спросили, из‑за чего их увольняли с работы. Они поделились своими историями — от совершенно возмутительных до нелепых и забавных. «Афиша Daily» собрала их в одном материале.
Рак
Пользователь Erinmyhead три года работал полный рабочий день, активно лечась от рака (какого именно, он не уточнил), и в один день узнал о своем увольнении. Работодатель заявил, что работник «отбирает у всех энергию» и не может находиться рядом с ними из‑за «раковых вещей». Увольняя сотрудника, начальник сильно нервничал, сжимая и разжимая кулаки и помахивая на себя руками. Спустя пять лет лечения Erinmyhead победил рак.
Конфликт с начальником
Коллегу юзера DeicideandDivide уволили за то, что он положил слабительное в свой контейнер с обедом, чтобы узнать, кто ворует у него еду. Этим «придурком» оказался начальник.
Happy1327 случайно отправил начальнику язвительное электронное письмо о нем. «До сих пор не понимаю, что толкнуло меня указать его имя в адресной строке. До того момента, как я нажал «Отправить», мне никогда не приходилось чувствовать такой паники», — поделился он.
«Мой лучший друг нашел в корпоративной сети тайник с порно, принадлежавший боссу, и показал его всем. После этого он работал в супермаркете»», — рассказал ChocTunnel2000.
Принял экстази
«Меня выгнали из армии США за то, что я случайно принял экстази. Не пейте не из той чашки, если работаете на государство», — посоветовал пользователь Conscious_Cup8238. Ему не удалось доказать, что это произошло непреднамеренно.
«Теперь я негоден к службе, отец-домосед, и живу довольно комфортно со своей семьей. К счастью, для меня все обошлось», — написал он.
Незаконная продажа алкоголя самому себе
Permadrunkpelunk работал на заправке и продавал себе пиво, хотя ему было меньше 21 года (по закону употребление спиртного в США разрешается с 21 года). Он обманывал кассу и выносил бутылки с пивом под видом мусора, чтобы не заметили камеры, а после смены выпивал. Его коллега очень любил делать себе скидки на товары, и владельцы магазина устроили проверку, в ходе которой вскрылась афера пользователя.
«Через неделю после увольнения менеджер выдал мне чек на несколько сотен долларов за все пиво, которое я купил за последние несколько месяцев, чтобы снять с магазина обвинения о продаже пива несовершеннолетним. Я не знаю, каким образом это считается законным, но это забавно», — считает он.
Обида
Пользовательница Lymelove отправилась с начальником в соседний город, чтобы закупить грузовики, но их там не оказалось. Через неделю в ее чеке не оказалось платы за этот 14-часовой рабочий день, поэтому она попросила объяснений у жены начальника, занимавшейся всей бухгалтерией в компании. Бухгалтерша посмотрела на нее с насмешкой, забрала квитанции и ушла. В воскресенье жена начальника пришла в дом Lymelove и спросила, не спит ли та с ее мужем.
«Оказалось, поехать с ним должна была она, а он сказал ей, что едет коллега-мужчина. 15 лет моей карьеры закончились мужской ложью. Я ушла [из компании], но сюрприз: меня уволили за сексуальные домогательства. Я работаю в дорожном строительстве, и я не из тех, кто домогается! Это небольшая отрасль, где все когда‑то друг с другом работали», — закончила Lymelove.
Комментарий о зарплате
Kulee43 был стажером на неполный рабочий день, зарабатывая 9 долларов в час. Однажды во время беседы с боссом он сказал, что собирается купить автомобиль. На вопрос, будет ли это машина из автосалона, пользователь ответил, что его бюджета не хватит для новой.
«Пару недель спустя во время моего годового отчета менеджер сказал, что у них нет для меня работы и что я проявил неуважение, сказав начальнику, что зарабатываю недостаточно денег», — написал Kulee43. В тот момент юзер учился в колледже и ни в чем особо не нуждался, разве что в авто, и проявлять неуважение не входило в его цели, пояснил он.
«Я сказал жене генерального директора все, что думал»
Жена гендиректора фирмы, в которой работал Sardoodledom_autism, решила закатить «большую, дорогую и нелепую» рождественскую вечеринку за счет бонусов сотрудникам. Она убедила мужа сократить бонусы на 50% в полной уверенности, что подчиненные получат «больше удовольствия» именно от вечеринки.
«Представьте, в компании работает около 100 человек, а стоимость [вечеринки] оценивалась в около 100 000 долларов, арендная плата за недвижимость — более 10 000 только за одну ночь. Там были до смешного дорогие призы, которые в конкурсах выиграли в основном руководители, еда готовилась а-ля дегустация на [телепередаче] Top Chef, возмутительные гигантские декорации и аниматоры», — вспоминает Sardoodledom_autism.
Стычка произошла в баре, который не был бесплатным. Жена босса утащила напиток Sardoodledom_autism, купленный за его деньги, с таким видом, «будто у нее есть на это право». Она принялась рассказывать, как она любит Рождество, а пользователь сказал все, что думает о происходящем.