В Хельсинки переименуют парк имени Ленина

Городской совет Хельсинки объявил о решении переименовать парк имени Владимира Ленина, расположенный в квартале Альппила. Об этом в своем твиттере сообщает член совета и один из авторов инициативы Отто Мери.
«Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка Ленина», — написал он.
Помимо Мери, предложение выдвинули 24 члена горсовета. Как будет парк называться после переименования, депутаты пока не решили.
Как отмечает РИА «Новости», название парка неуместно ассоциируется с Владимиром Лениным, поскольку он считается одним из диктаторов, причинивших много человеческих страданий в мировой истории. А после начала российской военной операции на Украине вопрос снова приобрел актуальность.
В 2022 году финские власти перенесли в городах Турку и Котка статуи Владимира Ленина с улиц в музеи.