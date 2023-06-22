В Хельсинки переименуют парк имени Ленина

Как отмечает РИА «Новости», название парка неуместно ассоциируется с Владимиром Лениным, поскольку он считается одним из диктаторов, причинивших много человеческих страданий в мировой истории. А после начала российской военной операции на Украине вопрос снова приобрел актуальность.