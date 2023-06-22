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В Хельсинки переименуют парк имени Ленина

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

Городской совет Хельсинки объявил о решении переименовать парк имени Владимира Ленина, расположенный в квартале Альппила. Об этом в своем твиттере сообщает член совета и один из авторов инициативы Отто Мери.

«Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка Ленина», — написал он.

Помимо Мери, предложение выдвинули 24 члена горсовета. Как будет парк называться после переименования, депутаты пока не решили.

Как отмечает РИА «Новости», название парка неуместно ассоциируется с Владимиром Лениным, поскольку он считается одним из диктаторов, причинивших много человеческих страданий в мировой истории. А после начала российской военной операции на Украине вопрос снова приобрел актуальность.

В 2022 году финские власти перенесли в городах Турку и Котка статуи Владимира Ленина с улиц в музеи.

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