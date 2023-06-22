Первая леди Ирана назвала учебу и работу формой насилия для женщин

Первая леди Ирана Джамиле-Садат Аламолхода заявила, что, когда женщины учатся и работают наравне с мужчинами, это пример насилия. Ее слова передает Iran International.
По ее словам, правительства стран подвергают женщин сексуализированному насилию, разрешая работать и учиться «под предлогом свободы».
Аламолхода добавила, что организации по защите прав женщин в основном фокусируются на домашнем насилии, в то время как «организованное насилие вне семьи гораздо важнее».
«Мы хотим, чтобы женщины оставались женщинами. Почему мы должны быть похожими на мужчин? Почему мы должны учиться, работать или жить как мужчины? Это форма насилия», — сказала первая леди Ирана.
Отвечая на вопрос журналиста об убийстве Махсы Амини (она погибла после задержания полицией за неправильное ношение хиджаба), Аламолхода сказала, что внимание к девушке было «фальшивой рекламой в СМИ».