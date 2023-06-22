Разодранные сиденья, прокушенный руль, оторванное зеркало: в Америке медведь забрался в автомобиль

«Машину трясло, медведь включил фары. Мы чувствовали себя так ужасно», — вспоминает тиктокерка в одном из видео момент, когда хищник стал пытаться выбраться из автомобиля. Она сказала, что сотрудники курорта вызвали полицию и сообщили, что, если животное не успокоится, им придется подвергнуть его усыплению. Женщина заявила, что этот вариант даже не рассматривается и что она сама откроет двери машины. Когда прибыла полиция, они приблизились к автомобилю и, потянув за ручку, «бросились бежать изо всех сил». Медведь поступил так же и взбежал вверх по холму. «К счастью, мы все в безопасности, как и наш друг медведь», — сообщила @intrusivethot03 на камеру.