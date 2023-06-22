Разодранные сиденья, прокушенный руль, оторванное зеркало: в Америке медведь забрался в автомобиль

Тиктокерка @intrusivethot03 и ее сестра в мае отправились на курорт в Теннесси — они ездят туда уже на протяжении двадцати лет. В первую же ночь они услышали на улице сирену и вышли из дома, чтобы узнать, что происходит. Они предположили, что сотрудники, работающие на курортной территории, пытаются прогнать медведя в лес. Сестры знали, что здесь водятся эти хищники: каждый год их предупреждали о потенциальной опасности и просили запирать двери автомобилей и не оставлять еду внутри.
Вскоре блогерка услышала, как слева от нее хрустит ветка, и женщины увидели, как большой черный медведь перелезает через забор. По словам @intrusivethot03, они притаились, потому что животное было всего в трех метрах от них, рядом с красным автомобилем Prius, принадлежащим сестре тиктокерки. Через несколько секунд владелица машины сказала, что дверь открылась. Медведь залез внутрь, и дверь за ним захлопнулась — так он оказался в ловушке.
«Машину трясло, медведь включил фары. Мы чувствовали себя так ужасно», — вспоминает тиктокерка в одном из видео момент, когда хищник стал пытаться выбраться из автомобиля. Она сказала, что сотрудники курорта вызвали полицию и сообщили, что, если животное не успокоится, им придется подвергнуть его усыплению. Женщина заявила, что этот вариант даже не рассматривается и что она сама откроет двери машины. Когда прибыла полиция, они приблизились к автомобилю и, потянув за ручку, «бросились бежать изо всех сил». Медведь поступил так же и взбежал вверх по холму. «К счастью, мы все в безопасности, как и наш друг медведь», — сообщила @intrusivethot03 на камеру.
А вот автомобиль пострадал очень серьезно. В одном из роликов тиктокерка показывает, как выглядит салон после происшествия. Передние панели и сиденья разодраны острыми когтями, зеркало заднего вида оторвано, руль прокушен, на полу — рваный пакет попкорна и другие вещи, которые лежали в бардачке и на сиденьях.