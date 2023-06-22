Тиктокер заменил рекламное фото на билборде на собственное. Оно провисело полтора месяца

Тиктокер Майкл Дрейк всегда хотел увидеть свое фото на большом рекламном щите. Попасть на него, может быть, непросто или как минимум очень дорого, но блогер нашел интересный способ исполнить давнее желание. Он решил пробраться на уже существующий билборд. Дрейк присмотрел рекламный плакат на австралийском магазине товаров для активного отдыха и кемпинга Anaconda: на нем изображен мужчина, переходящий реку в специальном защитном костюме. Дальнейший план был готов. Сначала тиктокер измерил вывешенный снимок. Потом организовал фотосессию в похожей локации, чтобы «воссоздать точно такую же фотографию». Оставалось распечатать результат и водрузить его на место существующего плаката.
«Что мы делаем со своей жизнью?» — вопрошает Дрейк на камеру, перед тем как показать, как он с друзьями среди ночи наклеивает собственное фото поверх оригинальной рекламы. Весь процесс он охарактеризовал как «десять самых напряженных минут» в его жизни.
На следующий день блогер вернулся к магазину, чтобы радостно сфотографироваться на фоне проделки и убедиться, что билборд еще не сняли. Тогда же Дрейк задумался, сколько понадобится времени, чтобы подмену обнаружили.
Ролик набрал более 7 млн просмотров, и в итоге сотрудники Anaconda узнали о пранке именно из соцсети. В официальном аккаунте магазина заявили, что впечатлены хитростью трюка, и пообещали связаться с автором идеи. В последующем видео Дрейк показал, что неоднократно возвращался к зданию магазина. И поделился, что ожидал, что его фото провисит одну ночь, а не целых шесть недель, как это вышло в итоге.