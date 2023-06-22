Тиктокер заменил рекламное фото на билборде на собственное. Оно провисело полтора месяца

Тиктокер Майкл Дрейк всегда хотел увидеть свое фото на большом рекламном щите. Попасть на него, может быть, непросто или как минимум очень дорого, но блогер нашел интересный способ исполнить давнее желание. Он решил пробраться на уже существующий билборд. Дрейк присмотрел рекламный плакат на австралийском магазине товаров для активного отдыха и кемпинга Anaconda: на нем изображен мужчина, переходящий реку в специальном защитном костюме. Дальнейший план был готов. Сначала тиктокер измерил вывешенный снимок. Потом организовал фотосессию в похожей локации, чтобы «воссоздать точно такую же фотографию». Оставалось распечатать результат и водрузить его на место существующего плаката.