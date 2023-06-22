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«Мы не договорили»: в телеграм-канале The Village появился первый пост с 10 апреля

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:34

Телеграм-канал издания The Village, который не обновлялся с 10 апреля, неожиданно подал признаки жизни.

«Мы не договорили», — говорится в посте издания. «Мы везде», — подчеркивается в телеграм-канале «The Village Петербург».

В описании говорится, что канал ведет бывшая редакция издания. Уточняется, что он никак не связан с сайтом The Village и компанией Redefine, которая занимается дистирбуцией платного контента ряда российских медиа.

«Нам жаль, если вы подписались на платные обновления The Village, а они перестали выходить. Это не было нашим решением, но мы не смогли никак повлиять на эту ситуацию, которую считаем несправедливой», — говорится в посте.

В конце марта 2023 года стало известно, что главный редактор The Village Кирилл Руков и его команда покинули проект. По данным телеграм-канала Baza, издание не справлялось с финансовыми проблемами и вынуждено было «свернуть» работу.

2 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт издания «из‑за распространения запрещенной в России информации». Через несколько дней редакция сообщила, что офис The Village в России закроется, а сотрудники продолжат работу из Варшавы.

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