Роспотребнадзор собирается запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Роспотребнадзор готовит поправки в СанПиН с запретом отключать горячую воду ежегодно в период профилактических работ более чем на 14 дней. Об этом пишут «Известия».
«В 2021 году утратил силу СанПиН „Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения…“, который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Сейчас этот период никак не регламентирован. Органы местного самоуправления сами решают, насколько отключать гражданам воду. По данным ведомства, так как сроки в две недели носят лишь рекомендательный характер, эти временные рамки не всегда соблюдаются.
Поэтому, «учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения тепловым компаниям может грозить приостановление деятельности до 90 суток.