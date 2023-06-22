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Роспотребнадзор собирается запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

Роспотребнадзор готовит поправки в СанПиН с запретом отключать горячую воду ежегодно в период профилактических работ более чем на 14 дней. Об этом пишут «Известия».

«В 2021 году утратил силу СанПиН „Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения…“, который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Сейчас этот период никак не регламентирован. Органы местного самоуправления сами решают, насколько отключать гражданам воду. По данным ведомства, так как сроки в две недели носят лишь рекомендательный характер, эти временные рамки не всегда соблюдаются.

Поэтому, «учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения тепловым компаниям может грозить приостановление деятельности до 90 суток.

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Роспотребнадзор
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