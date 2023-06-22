«Я психанула. Сказала Вове, что отныне мы просыпаемся в 5»: в твиттере обсуждают ранний подъем

В твиттере завирусился тред пользовательницы с ником «Ох батюшки», в котором она рассказывает о своем ежедневном раннем подъеме. Читатели принялись обсуждать твит, в котором авторка рассказывает о своем молодом человеке, который теперь просыпается в пять утра вместе с ней.
17 июня «Ох батюшки» рассказала, сколько времени в день у нее уходит на работу, занятия в спортзале, изучение греческого языка, чтение книг, шопинг и хобби. Раньше она просыпалась в 7–8 часов утра, через час начинала работу, которая заканчивалась в 16.00 или 20.00.
По ее словам, после работы было трудно сконцентрироваться на изучении греческого и чтении, а в зале и магазинах под вечер скапливается много народу, поэтому под конец дня «оставалось только лежать, втыкать в сериал, в лучшем случае что‑то вязать». «Я стараюсь уважать свое время. Порефлексировав и проанализировав, я поняла, что мой расход времени неэффективен», — поделилась «Ох батюшки». Она решила вставать в 6.00, но этого было недостаточно: времени все равно не хватало, нужно было просыпаться раньше.
У остальных пользователей появился вопрос: зачем Вове тоже вставать в пять утра, если это ему, возможно, и не нужно? Они сочли это нездоровым проявлением, когда один из партнеров делает что‑то ради другого без очевидной надобности.
«Мы будем просыпаться в пять утра» — «Хорошо, дорогая»
Вслед к обсуждению подключились те, кто не понимает, зачем начинать день спозаранку, и те, у кого это не получается. Они обнаружили и виновника раннего пробуждения — капитализм, который заставляет людей «вставать с рассветом, чтобы успевать еще как‑то саморазвиваться».
Текст на картинке: «Возьми руку, стань обезьяной и откажись от человечества»
Так называемых сов, которые ложатся спать и просыпаются поздно, обвинили в лени: вместо сна большинство из них, по мнению одного из пользователей, выбирает просмотр сериалов до утра. «Именно эти совы в итоге бегают и орут, что жаворонки им жизнь заруинили [испортили]», — уверен он. Одна из сов ответила, что такой образ жизни не личный выбор, из‑за которого пришлось «страдать весь детсад, школу и универ».
Тем временем «Ох батюшки» прокомментировала обсуждение в ироничном тоне: «Счастливые, успешные, состоявшиеся, взрослые, живущие полной жизнью пользователи социальной сети твиттер точка ком оскорбились на то, что незнакомый им человек рассказывает о своем распорядке дня».