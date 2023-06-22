«Я психанула. Сказала Вове, что отныне мы просыпаемся в 5»: в твиттере обсуждают ранний подъем

По ее словам, после работы было трудно сконцентрироваться на изучении греческого и чтении, а в зале и магазинах под вечер скапливается много народу, поэтому под конец дня «оставалось только лежать, втыкать в сериал, в лучшем случае что‑то вязать». «Я стараюсь уважать свое время. Порефлексировав и проанализировав, я поняла, что мой расход времени неэффективен», — поделилась «Ох батюшки». Она решила вставать в 6.00, но этого было недостаточно: времени все равно не хватало, нужно было просыпаться раньше.