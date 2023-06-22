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Nintendo показала трейлер нового 2D-платформера про Марио

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:25

Nintendo в рамках Nintendo Direct анонсировала новый 2D-платформер Super Mario Bros. Wonder. Релиз игры состоится 20 октября на Switch.

На презентации компания также представила трейлер. В грядущей игре появится чудо-цветок, который позволит игроку трансформировать игровой процесс, изменяя взаимодействие персонажей.

«Когда вы касаетесь в игре чудо-цветка, раскрываются чудеса мира — оживают трубы, появляются полчища врагов, а персонажи изменяются внешне, преображая игровой процесс непредсказуемым образом. В каждом этапе вас будут ждать захватывающие [испытания] и различные сюрпризы», — подчеркивают создатели.

В Super Mario Bros. Wonder будут все персонажи — от принцессы Пич и Дейзи (она впервые для серии будет играбельным персонажем) до Йоши и Тоада. На протяжении всего ролика показывается несколько новых форм Марио, включая слоненка.

По словам автором проект является «следующей эволюцией двухмерных сайд-скроллинговых игр в серии Super Mario Bros».

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