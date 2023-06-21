Реклама
Новости

Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Глубочайшее дыхание» о фридайвинге

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:15

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Глубочайшее дыхание» («The Deepest Breath»), посвященного фридайвингу.

Картина, выпущенная кинокомпанией А24, выйдет на платформе 19 июля. Она расскажет о профессиональных фридайверах, рисках их погружений и тому, что ищут спортсмены-экстремалы на глубине.

«Фридайвинг — один из самых смертоносных экстремальных видом спорта», — заявляет рассказчик в трейлере, который показывает красоту и опасную реальность соревнований по подводному плаванию с задержкой дыхания.

Ролик знакомит зрителей с героиней фильма — итальянской спортсменкой Алессией Цеккини, с юных лет мечтавшей стать рекордсменкой мира по погружениям без акваланга, а также ее тренером Стивом.

«Когда ты раздвигаешь собственные границы до предела, многое может пойти не так», — говорит в видео Стив, готовя аудиторию к захватывающей и пугающей истории Алессии и ее неудержимому стремлению к мечте.

расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»