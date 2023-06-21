Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Глубочайшее дыхание» о фридайвинге

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Глубочайшее дыхание» («The Deepest Breath»), посвященного фридайвингу.
Картина, выпущенная кинокомпанией А24, выйдет на платформе 19 июля. Она расскажет о профессиональных фридайверах, рисках их погружений и тому, что ищут спортсмены-экстремалы на глубине.
«Фридайвинг — один из самых смертоносных экстремальных видом спорта», — заявляет рассказчик в трейлере, который показывает красоту и опасную реальность соревнований по подводному плаванию с задержкой дыхания.
Ролик знакомит зрителей с героиней фильма — итальянской спортсменкой Алессией Цеккини, с юных лет мечтавшей стать рекордсменкой мира по погружениям без акваланга, а также ее тренером Стивом.
«Когда ты раздвигаешь собственные границы до предела, многое может пойти не так», — говорит в видео Стив, готовя аудиторию к захватывающей и пугающей истории Алессии и ее неудержимому стремлению к мечте.