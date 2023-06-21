Реклама
Новости

Латвия передаст Украине все свои вертолеты

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:22

Латвия в скором времени завершит подготовку своих вертолетов для передачи Киеву. Об этом сообщил премьер страны Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — заявил он.

По состоянию на 2018 год на вооружении ВВС Латвии состояли шесть вертолетов Ми-17 и Ми-2, четыре из которых ранее уже передали украинской армии. Всего Латвия предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — на оборонные нужды, поделился Кариньш.

ВВС Латвии приобрела четыре американских UH-60M Black Hawk.

На той же конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о не менее 10 млн долларов, которые отправятся Украине на восстановление. По его словам, с февраля 2022 года страна оказала гуманитарную помощь на сумму, превышающую 20 млн долларов.

расскажите друзьям
люди
Джейхун Байрамов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»