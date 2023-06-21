Латвия передаст Украине все свои вертолеты

Латвия в скором времени завершит подготовку своих вертолетов для передачи Киеву. Об этом сообщил премьер страны Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — заявил он.
По состоянию на 2018 год на вооружении ВВС Латвии состояли шесть вертолетов Ми-17 и Ми-2, четыре из которых ранее уже передали украинской армии. Всего Латвия предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — на оборонные нужды, поделился Кариньш.
ВВС Латвии приобрела четыре американских UH-60M Black Hawk.
На той же конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о не менее 10 млн долларов, которые отправятся Украине на восстановление. По его словам, с февраля 2022 года страна оказала гуманитарную помощь на сумму, превышающую 20 млн долларов.