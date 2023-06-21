Латвия передаст Украине все свои вертолеты

По состоянию на 2018 год на вооружении ВВС Латвии состояли шесть вертолетов Ми-17 и Ми-2, четыре из которых ранее уже передали украинской армии. Всего Латвия предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — на оборонные нужды, поделился Кариньш.