В результате взрыва в Париже пострадали по меньшей мере 37 человек

В результате взрыва в центре Парижа, который произошел вечером 21 июня на улице Сен-Жак в пятом округе французской столицы, пострадали 37 человек. Об этом сообщил телеканал BFM.
По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Помощь им оказывают медики. Тем временем, на месте инцидента работают 230 пожарных. Им удалось локализовать пожар.
Спасатели сейчас продолжают искать пострадавших под завалами, образовавшимися при обрушении дома, где случился взрыв. Правоохранители предполагают, что взрыв произошел на втором или третьем этаже здания.
Прокуратура объявила о начале расследования случившегося. Мэрия же занялась временным размещением людей, которые пока не могут вернуться в свои дома. Некоторым из жителей улицы Сен-Жак, впрочем, разрешили забрать из квартир вещи.
Однако зона инцидента по-прежнему оцеплена и считается опасной, поскольку существует риск обрушения новых конструкций. «Ситуация далека от стабилизации», — заявил политик Жиль Лежандр.