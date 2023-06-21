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Кыргызстан согласился обмениваться персональными данными граждан с РФ и Казахстаном

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:50

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о взаимном обмене персональными данными с РФ и Казахстаном. Документ можно найти на сайте главы республики.

У соглашения неопределенный срок. Сначала власти Кыргызстана проведут «внутригосударственные процедуры», затем пройдет 30 дней — и только потом договор вступит в силу.

Государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, гражданстве стран-участниц соглашения, наличии прав на постоянное или временное пребывание и выдаче виз. Власти также смогут получать сведения о недвижимости, имущественных обязательствах, а также о привлечении к административной и уголовной ответственности.

В 2021 и 2022 годах аналогичные соглашения о взаимном обмене персональными данными подписали президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

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