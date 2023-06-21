Кыргызстан согласился обмениваться персональными данными граждан с РФ и Казахстаном

Государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, гражданстве стран-участниц соглашения, наличии прав на постоянное или временное пребывание и выдаче виз. Власти также смогут получать сведения о недвижимости, имущественных обязательствах, а также о привлечении к административной и уголовной ответственности.