Кыргызстан согласился обмениваться персональными данными граждан с РФ и Казахстаном

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о взаимном обмене персональными данными с РФ и Казахстаном. Документ можно найти на сайте главы республики.
У соглашения неопределенный срок. Сначала власти Кыргызстана проведут «внутригосударственные процедуры», затем пройдет 30 дней — и только потом договор вступит в силу.
Государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, гражданстве стран-участниц соглашения, наличии прав на постоянное или временное пребывание и выдаче виз. Власти также смогут получать сведения о недвижимости, имущественных обязательствах, а также о привлечении к административной и уголовной ответственности.
В 2021 и 2022 годах аналогичные соглашения о взаимном обмене персональными данными подписали президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.