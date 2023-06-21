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На стрим-сервис ivi составили протокол о распространении информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:29

На онлайн-кинотеатр ivi составили протокол о распространении информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Согласно указанной статье КоАП, сервису грозит штраф до 4 млн рублей или временная приостановка деятельности. Когда дело ivi будет рассмотрено судом, пока неизвестно.

Ранее стриминговую платформу Premier оштрафовали на максимальную сумму в 4 млн рублей по аналогичной статье. Претензии к онлайн-кинотеатру были связаны с неверной возрастной маркировкой фильмов.

Протокол в отношении Premier составили в конце мая. Тогда же подобный протокол составили на стриминговый сервис Start и оператора мобильной связи «Мегафон» — ему принадлежит доля в Start, а также «Мегафон ТВ».

В апреле по статье об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних административные дела были заведены в отношении Movix и Peers.TV.

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