В Москве упали беспилотники, в центре Парижа прогремел взрыв и другие новости дня

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После гибели в СИЗО активиста Анатолия Березикова заведено уголовное дело. Он сообщал о пытках
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Смотревшего послание Путина с лапшой на ушах самарского депутата оштрафовали за песню в соцсети
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В Словакии сотни лебедей пристрастились к маку. Часть разучилась летать, некоторых съели хищники
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«Почему „Залупа Иваныча“ — новый „Гражданин Кейн“»: как в твиттере смотрят несуществующий фильм
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