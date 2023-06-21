Чад Стахелски выпустит режиссерскую версию «Джона Уика-4»

«Всегда есть что‑то, что мы убираем, потому что это не подходит по темпу. Я думаю, что все эти сцены очень качественные, мне нравится хореография, мне нравятся персонажи. Просто все вместе они поменяли темп фильма, и я думал, что не хочу делать фильм на 2 часа 38 минут и делать его медленным. Я думаю, [успех „Джона Уика-4“ случился], потому что в фильме чувствовался драйв, что он был очень целенаправленным, и я не хотел нарушать этот темп», — закончил режиссер.