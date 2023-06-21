Чад Стахелски выпустит режиссерскую версию «Джона Уика-4»

Режиссер Чад Стахелски выпустит расширенную версию «Джона Уика-4». Об этом он рассказал порталу Comic Book Movie.
Постановщик сообщил журналисту, что не стал включать в фильм 10–15 минут сцен, в том числе боевых и комедийных. Из боевика также пропал второстепенный персонаж.
«Я работаю над режиссерской, расширенной версией, которую мы почти закончили. Мы добавили еще примерно 10–15 минут. Мы вырезали большой кусок Берлина, целого персонажа по имени Фрау, это довольно забавная сцена с Джоном, еще одна сцена между ним и Трекером, несколько других небольших эпизодов, которые мы вставили обратно», — поведал Стахелски.
Удаление эпизодов он объяснил желанием сохранить оригинальный темп, а их возвращение — любовью к персонажам и хореографии.
«Всегда есть что‑то, что мы убираем, потому что это не подходит по темпу. Я думаю, что все эти сцены очень качественные, мне нравится хореография, мне нравятся персонажи. Просто все вместе они поменяли темп фильма, и я думал, что не хочу делать фильм на 2 часа 38 минут и делать его медленным. Я думаю, [успех „Джона Уика-4“ случился], потому что в фильме чувствовался драйв, что он был очень целенаправленным, и я не хотел нарушать этот темп», — закончил режиссер.