Курьер Domino’s доставил заказы на реактивном ранце для посетителей фестиваля Glastonbury

Domino’s запустила в тестовом режиме доставку пиццы в реактивных ранцах. Первые заказы доставили посетителям музыкального фестиваля Glastonbury в Великобритании, сообщает The Independent.
Издание опубликовало видео, как это выглядит. Курьер заходит в пиццерию, забирает заказ, летит над полями, приземляется в кемпинге и передает еду тем, кто ждет на земле.
Domino’s заключила партнерское соглашение с Gravity Industries, чтобы стать первой в мире компанией по доставке пиццы с помощью костюмов для полетов на реактивной тяге.
В 2018 году британский студент распечатал реактивный рюкзак, с помощью которого можно плавать под водой со скоростью 13 км/ч. В 2021-м морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries.