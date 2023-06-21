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Курьер Domino’s доставил заказы на реактивном ранце для посетителей фестиваля Glastonbury

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:40

Domino’s запустила в тестовом режиме доставку пиццы в реактивных ранцах. Первые заказы доставили посетителям музыкального фестиваля Glastonbury в Великобритании, сообщает The Independent.

Издание опубликовало видео, как это выглядит. Курьер заходит в пиццерию, забирает заказ, летит над полями, приземляется в кемпинге и передает еду тем, кто ждет на земле.

Domino’s заключила партнерское соглашение с Gravity Industries, чтобы стать первой в мире компанией по доставке пиццы с помощью костюмов для полетов на реактивной тяге.

В 2018 году британский студент распечатал реактивный рюкзак, с помощью которого можно плавать под водой со скоростью 13 км/ч. В 2021-м морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries.

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