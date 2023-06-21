В Словакии сотни лебедей пристрастились к маку. Часть разучилась летать, некоторых съели хищники

Впервые о лебедях на поле фермеры сообщили в феврале, а к маю, по данным словацких СМИ, число птиц с зависимостью достигло двух сотен. Многие из них в состоянии наркотического опьянения больше не могли летать, часть стала жертвой хищников. Урон цветам достиг 10 тыс. евро.