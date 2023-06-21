В Словакии сотни лебедей пристрастились к маку. Часть разучилась летать, некоторых съели хищники

В Словакии семья фермеров, выращивающих мак, не может избавиться от сотен лебедей, которые подсели на семена растения, содержащие опий. Об этом сообщает Oddity Central.
Предполагается, что изначально лебедей привлекли большие лужи воды, образовавшиеся в данном районе. Но после того как птицы целый день клевали цветы, многие из них пристрастились к наркосодержащему растению и отказались улетать.
Впервые о лебедях на поле фермеры сообщили в феврале, а к маю, по данным словацких СМИ, число птиц с зависимостью достигло двух сотен. Многие из них в состоянии наркотического опьянения больше не могли летать, часть стала жертвой хищников. Урон цветам достиг 10 тыс. евро.
Фермер Балинтс Пам сказал, что за все годы выращивания мака он никогда не видел ничего подобного. Он предполагает, что изначально лебеди приняли мак за рапс — их любимое лакомство.
Лебеди находятся под защитой в Словакии, поэтому фермерам нельзя охотиться на них и даже беспокоить. Чтобы отпугивать охраняемых птиц, необходимо получить специальное разрешение.
Зоозащитники и волонтеры решили переселить лебедей, чтобы отучить их от семян мака. Сейчас отловленные птицы проходят реабилитацию, но эксперты обеспокоены, что они вернутся на маковые поля, как только появится возможность.