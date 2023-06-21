Шаманы в Туве провели обряд на победу России в спецоперации

Камлание прошло в Монгун-Булаке в день летнего солнцестояния. «Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им», — сказали в «Адыг-Ээрен».