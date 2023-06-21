Шаманы в Туве провели обряд на победу России в спецоперации

Тувинские шаманы провели обряд, во время которого попросили у духов победу России в военной операции на территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен».
Камлание прошло в Монгун-Булаке в день летнего солнцестояния. «Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им», — сказали в «Адыг-Ээрен».
Как утверждают в организации, на обряд пришли все желающие, кто хотел получить благословение духов. Там отметили, что камлания состоялись и в других регионах России, где есть шаманы. Они провели обряды по договоренности.
В конце прошлого года группа шаманов и целителей в Перу во время традиционной церемонии предсказала, что мир между Украиной и Россией наступит в 2023-м. Шаман Клеоф Седано предположил, что мирный договор будет подписан к августу.