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В Гондурасе произошел бунт в женскй тюрьме. Погибли более 40 заключенных

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:25

В Гондурасе в Женском центре социальной адаптации Cefas произошел бунт среди заключенных. В результате него погибла по меньшей мере 41 женщина, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру страны.

В тюрьме случилось столкновение членов двух преступных группировок — Mara Salvatrucha и Barrio 18. Во время инцидента начался пожар, он и стал основной причиной гибели заключенных.

«Предварительно известно, что погиб 41 человек, однако более подробная информация по этому поводу будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия», — сказали в прокуратуре.

По словам пресс-секретаря ведомства Юрия Мора, не менее 25 женщин сгорели, поскольку оказались заперты внутри тюремной ванной комнаты. Еще как минимум 16 человек получили смертельные ножевые и огнестрельные ранения.

В СМИ сообщали, что пять участниц потасовки были госпитализированы.Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована инцидентом, который произошел «на виду и при попустительстве» силовых структур.

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