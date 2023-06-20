«Плюс Дача» впервые отправится в Петербург. Площадкой для ивентов станет корабль Kuznyahouse

«Мы хотим познакомить с „Плюс Дачей“ подписчиков из разных городов. В прошлом году „Дача“ впервые выехала за пределы Москвы, посетив Краснодар. В этом году мы едем в гости к жителям Северной столицы, везя возможность отлично провести время в компании других подписчиков и вживую встретиться с создателями своей любимой музыки, кино и книг», — говорит руководитель сервиса «Яндекс Плюс» Андрей Гевак.