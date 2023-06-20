«Плюс Дача» впервые отправится в Петербург. Площадкой для ивентов станет корабль Kuznyahouse

С 27 июня по 11 июля «Плюс Дача», которая обычно проводит культурные развлечения в московском парке Горького, проведет более 50 активностей в Петербурге. Все мероприятия пройдут на корабле Cruise ресторана Kuznyahouse.
«Летний Петербург — город со своей особенной атмосферой, поэтому „Плюс Дача“ будет базироваться на воде, предлагая своим гостям буквально прокатиться на волнах развлечений», — говорится в пресс-релизе предстоящих гастролей «Плюс Дачи».
Ивенты организуют сервисы «Яндекс Плюса» и локальные проекты Петербурга. В программе: круиз с актрисой Ириной Старшенбаум («Притяжение», «Лед»), выступления музыкантов Favlav и Kito Jempere, мастер-классы «Невидимого театра», детские мероприятия от художественной студии ДК ПТХ и многое другое.
«Мы хотим познакомить с „Плюс Дачей“ подписчиков из разных городов. В прошлом году „Дача“ впервые выехала за пределы Москвы, посетив Краснодар. В этом году мы едем в гости к жителям Северной столицы, везя возможность отлично провести время в компании других подписчиков и вживую встретиться с создателями своей любимой музыки, кино и книг», — говорит руководитель сервиса «Яндекс Плюс» Андрей Гевак.
Круиз ежедневно отправляется с пристани на Английской набережной в пять рейсов. На первых, которые отправляются в 12.00, гости «Плюс Дачи» смогут посетить детские мастер-классы, позаниматься йогой и медитацией на палубе.
Дневные рейсы (в 14.45 и 17.30) организаторы наполнят лекциями, паблик-токами, встречами с артистами и писателями, а также диджей-сетами. На вечерних рейсах (в 20.30 и 23.30) гостей ждут вечера классической музыки, кинопоказы мировой классики и вечеринки на открытой палубе.