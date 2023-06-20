Эстонский парламент принял закон, которые разрешает двум совершеннолетним гражданам заключать брак вне зависимости от их пола, сообщает ERR. Эстония стала первой из стран бывшего СССР, легализовавшей однополые союзы.
Законопроект поддержали 55 парламентариев, 34 выступили против, один воздержался. Документ, который вступит в силу с января 2024 года, также позволит однополым парам усыновлять детей.
Супруг в однополой семье сможет усыновить ребенка своего партнера при согласии биологического родителя. Согласно закону, у ребенка не может быть более двух родителей. Принцип, по которому связанные с ребенком права и обязанности в первую очередь лежат на его биологических родителях, сохранится.
Также сохранится возможность для однополых пар заключать договор о сожительстве. Зарегистрированные сожители смогут вступать в брак в упрощенном порядке.
Сейчас однополые браки разрешены в 34 странах, включая Андорру, Аргентину, Австрию, Бельгию, Бразилию, Канаду, Кубу, Францию, Германию, Мексику и ЮАР. Как отмечает Reuters, в других государствах Балтии — Латвии и Литве — рассмотрение подобных законопроектов застопорилось.