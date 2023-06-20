Супруг в однополой семье сможет усыновить ребенка своего партнера при согласии биологического родителя. Согласно закону, у ребенка не может быть более двух родителей. Принцип, по которому связанные с ребенком права и обязанности в первую очередь лежат на его биологических родителях, сохранится.