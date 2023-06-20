МВД объявило в уголовный розыск Мишова, который назвался российским военным летчиком и уехал в Литву

МВД России объявило в розыск Дмитрия Мишова, который назвал себя лейтенантом российских ВВС и уехал в Литву, где попросил убежища. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.
Как отмечает агентство, речь идет о розыске по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.
Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте позже заявила, что заявку Дмитрия Мишова на убежище не будут рассматривать в ускоренном порядке, процесс может занять шесть месяцев.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям