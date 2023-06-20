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МВД объявило в уголовный розыск Мишова, который назвался российским военным летчиком и уехал в Литву

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

МВД России объявило в розыск Дмитрия Мишова, который назвал себя лейтенантом российских ВВС и уехал в Литву, где попросил убежища. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Как отмечает агентство, речь идет о розыске по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

О том, что Мишов просил убежища в Литве, 9 июня сообщал замминистра внутренних дел страны Арнолдас Абрамавичюс. Он уточнил, что россиянин заехал в республику через внутреннюю границу Евросоюза, то есть через Латвию или Польшу.

Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте позже заявила, что заявку Дмитрия Мишова на убежище не будут рассматривать в ускоренном порядке, процесс может занять шесть месяцев.

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