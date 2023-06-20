МВД объявило в уголовный розыск Мишова, который назвался российским военным летчиком и уехал в Литву

О том, что Мишов просил убежища в Литве, 9 июня сообщал замминистра внутренних дел страны Арнолдас Абрамавичюс. Он уточнил, что россиянин заехал в республику через внутреннюю границу Евросоюза, то есть через Латвию или Польшу.