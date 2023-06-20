Госдума разрешила брать на службу по контракту осужденных и ограниченно годных

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который разрешает призывать осужденных на военную службу по контракту. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Заключить контракт с Минобороны смогут как граждане с судимостью, так и те, у которых судимость снята или погашена. Исключения составят люди, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, к примеру, терроризм, госизмену или шпионаж.
Также на военную службу по контракту можно будет привлекать ограниченно годных по состоянию здоровья, если они не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны. Правила будут действовать во время военного положения, военного времени или мобилизации.
Поскольку приказ Владимира Путина о частичной мобилизации не был отменен — правила заработают, как только президент подпишет закон.
Заключенных начали привлекать к военной операции на Украине через несколько месяцев после ее старта. Сперва вербовкой занималась ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин ездил по колониям и обещал тем, кто присоединится к военной компании, помилование и денежные выплаты.
В феврале 2023 года Пригожин сказал, что «Вагнер» больше не вербует заключенных. По данным правозащитников, после этого призывом осужденных на военную службу начало заниматься Миноброны.
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