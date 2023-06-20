Реклама
Новости

Ozon будет брать плату с продавцов за подделки

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:41

С 3 июля Ozon начнет взимать плату с продавцов за размещение запрещенных товаров — подделок, реплик и других некачественных товаров. Об этом говорится на сайте компании.

Ozon утверждает, что такая мера дополнительно защитит клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса.

В заявлении говорится, что взыскания коснутся как уже размещенных на площадке запрещенных товаров, так и нарушений при первичной модерации. Такие товары будут скрываться с витрины, как и прежде. Подчеркивается, что оспорить решение маркетплейса продавец сможет в течение 7 дней.

По данным компании, это не единственна мера защиты клиентов Ozon от некачественной продукции. Например, с начала 2023 года маркетплейс применил автоматическую систему модерации, которая проверяет большинство новых карточек товара на соответствие правилам и принимает решение о допуске на площадку.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»