Ozon будет брать плату с продавцов за подделки

С 3 июля Ozon начнет взимать плату с продавцов за размещение запрещенных товаров — подделок, реплик и других некачественных товаров. Об этом говорится на сайте компании.
Ozon утверждает, что такая мера дополнительно защитит клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса.
В заявлении говорится, что взыскания коснутся как уже размещенных на площадке запрещенных товаров, так и нарушений при первичной модерации. Такие товары будут скрываться с витрины, как и прежде. Подчеркивается, что оспорить решение маркетплейса продавец сможет в течение 7 дней.
По данным компании, это не единственна мера защиты клиентов Ozon от некачественной продукции. Например, с начала 2023 года маркетплейс применил автоматическую систему модерации, которая проверяет большинство новых карточек товара на соответствие правилам и принимает решение о допуске на площадку.