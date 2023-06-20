Ozon будет брать плату с продавцов за подделки

В заявлении говорится, что взыскания коснутся как уже размещенных на площадке запрещенных товаров, так и нарушений при первичной модерации. Такие товары будут скрываться с витрины, как и прежде. Подчеркивается, что оспорить решение маркетплейса продавец сможет в течение 7 дней.