Грузия стала лидером по поставкам вин в Россию, обогнав Италию

В январе–мае 2023 года из Грузии в Россию поставлено 24,15 млн литров тихих вин. По этому показателю она вышла на первое место, обогнав Италию, из которой за данный период импортировано 23,36 млн литров вина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные таможни.
Год к году импорт из Грузии вырос на 63%, из Италии — на 31%. Доля стран в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1% и 18,5% соответственно. Вырос импорт вина и из других стран: из Испании — на 25% до 20,46 млн литров, из Франции — на 23%, до 10,04 млн литров, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн литров, год к году.
Поставки из Грузии начали расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. В первую очередь рост обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Они установили прямые контакты с местными производителями, из‑за чего могут предлагать более конкурентоспособные цены.
Кроме того, на вина из Грузии действует нулевая импортная пошлина, отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Поставки же из Италии могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции.
По оценкам Международной организации по виноградарству и виноделию, в 2022 году в Грузии было произведено 210 млн литров вина, что на 2% больше, чем в 2021-м. Правительство страны сообщало, что экспорт вина из Грузии составил в 2022 году 103 млн литров.
Согласно исследованию аудиторской компании Finexpertiza, в прошлом году потребление вина в России снизилось на 5,5%, до 6,2 литра на каждого жителя страны за год. Потребление крепкого алкоголя, напротив, выросло на 7,5%, до 6,8 литра.