Грузия стала лидером по поставкам вин в Россию, обогнав Италию

Год к году импорт из Грузии вырос на 63%, из Италии — на 31%. Доля стран в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1% и 18,5% соответственно. Вырос импорт вина и из других стран: из Испании — на 25% до 20,46 млн литров, из Франции — на 23%, до 10,04 млн литров, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн литров, год к году.