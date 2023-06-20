Блогер поймал на концерте очки Бейонсе. Теперь он может выручить за них 15 тыс фунтов

В конце мая тиктокер Валентино Родригес посетил лондонское шоу Бейонсе в рамках ее мирового тура «Renaissance», причем это был первый концерт в жизни 20-летнего юноши. Купив VIP-билет, он оказался совсем близко к сцене — певица была в нескольких метрах от него. В какой‑то момент Бейонсе прямо во время танца сняла солнцезащитные очки и бросила их в первые ряды. Естественно, желающих заполучить предмет было много: друг Родригеса даже подрался за них с другим фанатом, но вскоре охрана забрала аксессуар. Однако вскоре очки вновь попали в руки блогера — звезда снова бросила их со сцены, в этот раз как будто именно ему. «В тот момент я полностью потерял контроль над своим телом», — так Родригес описывает свои чувства под тиктоком, которым он поделился со зрителями.
В последующих видео блогер показал очки вблизи: на аксессуаре Off-White выгравированы числа 4-23, и так удивительно совпало, что это его дата рождения — он родился двадцать третьего апреля. В этой же серии роликов Родригес поделился, что небольшая деталь очков отломилась сразу после концерта, и он понес их чинить.
К удивлению зрителей, тиктокер решил выставить очки на аукцион. Как он объясняет, ему нужны деньги для старта режиссерской карьеры после окончания школы кинопроизводства. «Я не сомневаюсь, что Бейонсе хотела бы, чтобы я воспользовался этой возможностью», — добавил он.
Британский аукционный дом, который займется продажей аксессуара, назвал его ориентировочную цену: от 10 тыс. до 15 тыс. фунтов стерлингов (от 1 млн до 1,6 млн рублей).