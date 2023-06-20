Блогер поймал на концерте очки Бейонсе. Теперь он может выручить за них 15 тыс фунтов

В конце мая тиктокер Валентино Родригес посетил лондонское шоу Бейонсе в рамках ее мирового тура «Renaissance», причем это был первый концерт в жизни 20-летнего юноши. Купив VIP-билет, он оказался совсем близко к сцене — певица была в нескольких метрах от него. В какой‑то момент Бейонсе прямо во время танца сняла солнцезащитные очки и бросила их в первые ряды. Естественно, желающих заполучить предмет было много: друг Родригеса даже подрался за них с другим фанатом, но вскоре охрана забрала аксессуар. Однако вскоре очки вновь попали в руки блогера — звезда снова бросила их со сцены, в этот раз как будто именно ему. «В тот момент я полностью потерял контроль над своим телом», — так Родригес описывает свои чувства под тиктоком, которым он поделился со зрителями.