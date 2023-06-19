Бренд Befree представил новую коллекцию на моделях плюс-сайз и столкнулся с критикой

Российский бренд одежды Befree выпустил новую коллекцию Body Language и показал ее в соцсетях на моделях плюс-сайз, из‑за чего столкнулся с критикой подписчиков.
Поклонники марки осудили выбор девушек размеров XL и XXL для демонстрации белья и нарядов. Это произошло несмотря на то, что коллекция задумывалась в как раз для женщин этих размеров.
Подписчики обвинили бренд в продвижении «нездорового образа жизни» и заявили, что «не готовы» смотреть на якобы неэстетичные фото моделей. Другие же назвали такие комментарии «злобными» и поддержали бодипозитивный подход компании.
«Мы абсолютно убеждены, что каждая девушка имеет право и достойна любить свое тело, быть в гармонии с собой, чувствовать себя классно и носить одежду, которая ей нравится. И именно в этом мы и помогаем», — ответили в Befree.
Бренд с прошлого года начал увеличивать размерную сетку и продолжает работу над в этом направлении. «Мы стремимся расширять ассортимент одежды plus до тех пор, пока это не станет нашей нормой», — заявили в Befree.
«Нас нравится показывать нашу одежду на разных фигурах и продвигать здоровое отношение к телу», — подчеркнули представители марки. Также они добавили, что «полное тело тоже может быть здоровым, и любви оно заслуживает не меньше».
Фэшн-блогеры же поддержали компанию. «Очевидно, комментаторы не выходят на улицу и не в курсе, как выглядят живые люди, а также большинство их близких или даже они сами», — отметил один из авторов.