В Германии эвакуировали из‑за пожара гостей крупнейшего в стране парка развлечений «Европа-парк»

В Германии произошел серьезный пожар в крупнейшем парке развлечений страны «Европа-парк». Из‑за него всех посетителей пришлось эвакуировать, сообщило Associated Press.
По словам полиции, пожарным удалось контролировать возгорание. Тем не менее, густой дым от пожара распространился на множество миль вокруг. Информации о пострадавших в ходе инцидента пока не поступало.
Пожар случился в зоне парка, посвященной Испании — «Волшебный мир алмазов». Всего в «Европа-парке» расположены 16 территорий, вдохновленных различными странами, и еще три фэнтези-зоны.
Только за 2022 год «Европа-парк» посетили более 6 млн человек, преимущественно это были отдыхающие из Германии, Франции и Швейцарии. В парке проводятся конференции, а также проходят различные мероприятия и телесъемки.
«Европа-парк» находится в городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг неподалеку от границы с Францией. Парк пользуется большой популярностью, он считается вторым по посещаемости в Европе после «Диснейленда» в Париже.