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Биби Рексе прилетел телефон в лицо на концерте. Шоу остановили, а артистке наложили швы

Семён Гудошников
Сегодня в 23:04

Фанат запустил мобильный телефон в Биби Рексу во время ее выступления в Нью-Йорке. Гаджет попал в голову артистки, ей пришлось накладывать швы.

Изданию Rolling Stone в полиции сообщили, что, согласно предварительному расследованию, 27-летний Николас Мальванья намеренно бросил телефон в 33-летнюю звезду. Нападавший был задержан, его мотивы пока неизвестны. Рексе была оказана неотложная медицинская помощь.

Инцидент произошел ближе к концу шоу. Артистке пришлось остановить выступление из‑за травмы. После концерта она отправилась в больницу, где ей наложили швы.

На следующе утро певица опубликовала селфи инстаграме*. Она подписала их: «Я в порядке».

© Из соцсетей Биби Рексы
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© Из соцсетей Биби Рексы
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4 года назад фанат бросил смартфон на сцену к Гарри Стайлзу. Впрочем, тогда поклонник не хотел ударить артиста, а лишь надеялся, что так сможет пообщаться со звездой.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организейцией, его деятельность в стране запрещена.

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