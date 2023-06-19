Биби Рексе прилетел телефон в лицо на концерте. Шоу остановили, а артистке наложили швы

Фанат запустил мобильный телефон в Биби Рексу во время ее выступления в Нью-Йорке. Гаджет попал в голову артистки, ей пришлось накладывать швы.
Изданию Rolling Stone в полиции сообщили, что, согласно предварительному расследованию, 27-летний Николас Мальванья намеренно бросил телефон в 33-летнюю звезду. Нападавший был задержан, его мотивы пока неизвестны. Рексе была оказана неотложная медицинская помощь.
Инцидент произошел ближе к концу шоу. Артистке пришлось остановить выступление из‑за травмы. После концерта она отправилась в больницу, где ей наложили швы.
На следующе утро певица опубликовала селфи инстаграме*. Она подписала их: «Я в порядке».
4 года назад фанат бросил смартфон на сцену к Гарри Стайлзу. Впрочем, тогда поклонник не хотел ударить артиста, а лишь надеялся, что так сможет пообщаться со звездой.
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