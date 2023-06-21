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«Я мог бы быть с тобой вечно»: пара распечатала любовные послания на свадебных салфетках

Анна Красюк
Сегодня в 15:38

Меган Фредерик и Лосон Билдер встречаются больше десяти лет: их отношения начались, когда Фредерик была второкурсницей, а Билдер — выпускником средней школы. «Мы начали писать друг другу письма, как только он уехал в колледж, — вспоминает девушка. — Так как мы временно находились на большом расстоянии, записки и открытки стали частью наших отношений». И когда в мае этого года пара поженилась, все эти записи, которые Фредерик бережно хранила, стали частью свадебного декора: слова возлюбленных распечатали на салфетках. Невеста решила, что это «было бы милым и сентиментальным способом почтить годы любви», которые они с Билдером разделили.

В ролике со свадьбы можно увидеть салфетки со словами «Мэг, я мог бы быть с тобой вечно — вот насколько ты делаешь меня счастливым» и «Я люблю, люблю, люблю смеяться с тобой — это то, что у нас получается лучше всего». Первые — из письма Билдера, написанного в 2012 году, вторые — из открытки на День святого Валентина, которую Фредерик подарила возлюбленному в 2016-м. Эти даты добавлены в уголки салфеток, чтобы подчеркнуть продолжительность отношений. И, поскольку письма были отсканированы, они написаны почерком жениха и невесты.

«Они были таким хитом на нашей свадьбе, — говорит Фредерик в следующем тиктоке. — Я никогда не получала столько комплиментов». На реализацию задумки ушло около 100 долларов, и невеста считает, что это был самый интересный и важный элемент декора.

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