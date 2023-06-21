«Я мог бы быть с тобой вечно»: пара распечатала любовные послания на свадебных салфетках

В ролике со свадьбы можно увидеть салфетки со словами «Мэг, я мог бы быть с тобой вечно — вот насколько ты делаешь меня счастливым» и «Я люблю, люблю, люблю смеяться с тобой — это то, что у нас получается лучше всего». Первые — из письма Билдера, написанного в 2012 году, вторые — из открытки на День святого Валентина, которую Фредерик подарила возлюбленному в 2016-м. Эти даты добавлены в уголки салфеток, чтобы подчеркнуть продолжительность отношений. И, поскольку письма были отсканированы, они написаны почерком жениха и невесты.