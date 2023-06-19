Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подал заявку на присоединение к группе БРИКС. Об этом пишет газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра иностранных дел страны Масуда Бин Момена.
Вопрос о вступлении Бангладеш в объединение могут рассмотреть на предстоящем саммите. Он пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
Источник Dhaka Tribune заявляет, что этот вопрос успели обсудить премьер-министр страны Шейх Хасина и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Второй отнесся к инициативе положительно.
14 июня стало известно, что заявку на вступление в БРИКС также подали власти Египта. По словам российского посла в Каире, страна заинтересована в развитии торговли и других видов экономических отношений с Россией.
Содружество государств БРИКС было создано в 2006 году, в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кандидатами на вступление в геополитическое сообщество, помимо Бангладеш и Египта, являются Иран, Аргентина и Алжир.