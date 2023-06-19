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Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС

Виктория Шанина
Сегодня в 14:17

Бангладеш официально подал заявку на присоединение к группе БРИКС. Об этом пишет газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра иностранных дел страны Масуда Бин Момена.

Вопрос о вступлении Бангладеш в объединение могут рассмотреть на предстоящем саммите. Он пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Источник Dhaka Tribune заявляет, что этот вопрос успели обсудить премьер-министр страны Шейх Хасина и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Второй отнесся к инициативе положительно.

14 июня стало известно, что заявку на вступление в БРИКС также подали власти Египта. По словам российского посла в Каире, страна заинтересована в развитии торговли и других видов экономических отношений с Россией.

Содружество государств БРИКС было создано в 2006 году, в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кандидатами на вступление в геополитическое сообщество, помимо Бангладеш и Египта, являются Иран, Аргентина и Алжир.

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