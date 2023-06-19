«Агору» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную группу «Агора».
23 марта Минюст признал иноагентом главу «Агоры» Павла Чикова*. С того дня он прекратил вести свой правозащитный телеграм-канал.
«Агора» — это объединение юристов-правозащитников из различных регионов России, которые занимаются рассмотрением дел о нарушении прав человека. До осени 2015 года правозащитники сотрудничали Межрегиональной ассоциацией правозащитных общественных объединений «АГОРА», но в 2016 году она была ликвидирована по инициативе Минюста.
*Павел Чиков признан иноагентом.
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