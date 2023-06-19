Испания победила в Лиге наций УЕФА

В финале испанцы встретились со сборной Хорватии. Матч прошел в нидерландском Роттердаме.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0, было назначено пенальти. Испания преуспела благодаря одному мячу — матч закончился со счетом 5:4.
Как отмечает «Чемпионат», для Испании это первый трофей за 11 лет. В предыдущий раз команда побеждала на чемпионате Европы в 2012-м.
Третье место Лиги наций УЕФА накануне заняла Италия. Сборная страны одолела команду Нидерландов со счетом 3:2.
Это был третий турнир Лиги наций. Предыдущими победителями были Португалия и Франция.