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Испания победила в Лиге наций УЕФА

Виктория Шанина
Сегодня в 11:02

Победителями Лиги наций УЕФА стали футболисты сборной Испании. Об этом пишет «Интерфакс».

В финале испанцы встретились со сборной Хорватии. Матч прошел в нидерландском Роттердаме.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0, было назначено пенальти. Испания преуспела благодаря одному мячу — матч закончился со счетом 5:4.

Как отмечает «Чемпионат», для Испании это первый трофей за 11 лет. В предыдущий раз команда побеждала на чемпионате Европы в 2012-м.

Третье место Лиги наций УЕФА накануне заняла Италия. Сборная страны одолела команду Нидерландов со счетом 3:2.

Это был третий турнир Лиги наций. Предыдущими победителями были Португалия и Франция.

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