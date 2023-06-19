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Mash: в конце июня «Вкусно — и точка» повысит цены почти на все меню кафе

Виктория Шанина
Сегодня в 10:00

С 26 июня сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» повысит цены на большинство позиций меню своего кафе. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Ожидается, что цены поднимутся на 5–8%. Причина — повышение стоимости ингредиентов, а также проблемы с логистикой.

Так, чизкейк, торты, рокслайд и лимонный тарт с конца июня будет стоить 185 рублей. Обычные круассаны обойдутся в 109 рублей, с ветчиной и сыром — 150. Цены на напитки останутся прежними.

Mash пишет, что информацию подтвердили в самой компании. Там заявили, что «это вынужденная мера из‑за роста себестоимости продуктов».

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