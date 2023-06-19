Реклама
Новости

«Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей за отказ предоставить ФСБ данные о пользователях

Виктория Шанина
Сегодня в 09:46

Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за повторный отказ предоставить ФСБ информацию о пользователях «Яндекс Услуг». Об этом пишет ТАСС.

Агентство пишет, что данные пользователей у компании запрашивали в целях розыска людей или обеспечения безопасности страны. За отказ сотрудничать «Яндекс» обвинили по части 4 статьи 13.31 КоАП.

По этой статье предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 6 млн рублей. Представитель «Яндекса» в суде признал нарушения и попросил суд не назначать максимальную сумму штрафа.

Первый штраф в размере 400 тыс. рублей «Яндексу» назначил Мещанский районный суд Москвы в 2022 году. Тогда компанию признали виновной по части 3 статьи 13.31 КоАП.

расскажите друзьям
теги
ЯндексФСБ
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»