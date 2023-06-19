«Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей за отказ предоставить ФСБ данные о пользователях

Агентство пишет, что данные пользователей у компании запрашивали в целях розыска людей или обеспечения безопасности страны. За отказ сотрудничать «Яндекс» обвинили по части 4 статьи 13.31 КоАП.
По этой статье предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 6 млн рублей. Представитель «Яндекса» в суде признал нарушения и попросил суд не назначать максимальную сумму штрафа.
Первый штраф в размере 400 тыс. рублей «Яндексу» назначил Мещанский районный суд Москвы в 2022 году. Тогда компанию признали виновной по части 3 статьи 13.31 КоАП.