Смотрим первый тизер адаптации аниме «Ван-Пис»

Сюжет рассказывает о приключениях команды «Пираты соломенной шляпы». Ее капитан Манки Д.Луффи в детстве съел дьявольский плод «резина-резина», который дал ему способность растягиваться и сжиматься. Вместе со своей командой Луффи ищет сокровище, известное как Ван-Пис, чтобы стать королем пиратов.