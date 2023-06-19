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Смотрим первый тизер адаптации аниме «Ван-Пис»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:07

Netflix в рамках ежегодной презентации Tudum показал дебютный тизер телеадаптации манги «Ван-Пис». Премьера проекта состоится 31 августа 2023 года.

Сюжет рассказывает о приключениях команды «Пираты соломенной шляпы». Ее капитан Манки Д.Луффи в детстве съел дьявольский плод «резина-резина», который дал ему способность растягиваться и сжиматься. Вместе со своей командой Луффи ищет сокровище, известное как Ван-Пис, чтобы стать королем пиратов.

Производством шоу занимается студия Tomorrow, которая также работала над адаптацией аниме «Ковбой Бибоп». В качестве создателей проекта выступили Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж») и Стивен Маэда («Секретные материалы»).

«Ван-Пис» будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в нем исполнили Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Таз Скайлар.

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