Полтонны мороженого и более ста килограмм шоколада: блогер сделал самый большой в мире рожок

В ролике показан весь процесс работы: сначала ютубер и его команда изготовили большую металлическую раму для поддержки рожка, предусмотрев внутри отделение для сухого льда — иначе все растаяло бы слишком быстро. Сам рожок собирали из отдельных вафель, которые пекли в вафельницах и склеивали между собой с помощью шоколада — всего было использовано 136 килограмм. А чтобы его заполнить, потребовалось 454 килограмма ванильного мороженого.