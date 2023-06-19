Полтонны мороженого и более ста килограмм шоколада: блогер сделал самый большой в мире рожок

Ютубер Мэттью Бим, на канал которого подписано более 4 млн человек, любит создавать нереалистично большие предметы: так, например, он поставил во дворе друга огромного Человека-паука, спроектировал самый большой в мире работающий компьютер, собрал Железного человека из 100 тыс. деталей LEGO, сделал унитаз высотой шесть метров.
В середине июня блогер выложил видео под названием «Я сделал самый большой в мире рожок мороженого!». Чтобы утверждать, что лакомство действительно самое большое в мире, Бим поставил перед собой задачу побить рекорд, установленный норвежской компанией Hennig-Olsen в 2015 году. Высота изготовленного тогда мороженого превышала три метра, и оно попало в Книгу рекордов Гиннесса.
В ролике показан весь процесс работы: сначала ютубер и его команда изготовили большую металлическую раму для поддержки рожка, предусмотрев внутри отделение для сухого льда — иначе все растаяло бы слишком быстро. Сам рожок собирали из отдельных вафель, которые пекли в вафельницах и склеивали между собой с помощью шоколада — всего было использовано 136 килограмм. А чтобы его заполнить, потребовалось 454 килограмма ванильного мороженого.
От места изготовления рожка до места, где его официально измеряли, почти два часа дороги, и Бим опасался, что гигантский десерт повредится в пути. Однако все прошло успешно, и вскоре настал момент истины — предстояло узнать, какой высоты получилось лакомство. Представитель Академии мировых рекордов провел измерения: впечатляющий рожок оказался выше своего конкурента восьмилетней давности на 30 сантиметров. Под аплодисменты присутствующих блогер получил сертификат, подтверждающий рекорд.
«Этот парень буквально родился, чтобы вершить историю», — пишут под роликом восхищенные комментаторы и признаются, что видео Бима поднимают им настроение.