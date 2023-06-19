«Герой не может быть подростком»: как Человек-паук был сначала отвергнут издателями

Человек-паук мог не начать существование как персонаж: издатели поначалу отказались от него. Этот невероятный факт был озвучен в документальном фильме «Стэн Ли», посвященному культовому автору комиксов. Именно Ли придумал Человека-паука, Фантастическую четверку, Мстителей и Людей Икс.
Премьера картины состоялась 16 июня на стриминговом сервисе Disney+. Стан Ли умер в 2018 году в возрасте 95 лет, но в фильме можно увидеть архивные кадры и интервью, в которых он сам рассказывает, как создавал известных на весь мир персонажей. Так, в начале 1960-х годов Ли пришел к Мартину Гудману, основателю Timely Comics (позднее переименованной в Marvel Comics), и сообщил, что у него есть идея для книги под названием «Человек-паук» — «о подростке, у которого много проблем». Но издателю эта задумка не понравилась. «Он сказал: „Стэн, ты меня удивляешь. Герой не может быть подростком. Подросток может быть только напарником! И ты говоришь, что хочешь, чтобы у него были проблемы? Разве ты не знаешь, что такое супергерой?“» — вспоминает в картине Ли.
Автор комиксов не стал спорить с боссом, но нашел способ «выбросить Спайдермена из головы». Как раз в тот момент Timely Comics завершала выпуск серии «Удивительная фантазия» — причиной стала критика читателей. Ли решил, что всем терять фактически нечего. Так на обложке финального, 15-го выпуска серии появился Человек-паук. «Мне повезло, что Мартин [Гудман] не уволил меня на месте», — вспоминает писатель. В итоге выпуск, оказавшийся на прилавках в августе 1962 года, возымел огромный успех — и тогда компания увидела, какой у персонажа потенциал, и предложила посвятить ему целую серию.
Объясняя, почему он непременно хотел, чтобы у Питера Паркера была непростая жизнь, Ли говорит, что всегда понимал, что «у большинства людей есть проблемы — даже у тех, кто кажется счастливым». Кроме того, в то время не существовало других комиксов про супергероев, которые не считали бы свои уникальные способности привилегией.