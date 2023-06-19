«Герой не может быть подростком»: как Человек-паук был сначала отвергнут издателями

Премьера картины состоялась 16 июня на стриминговом сервисе Disney+. Стан Ли умер в 2018 году в возрасте 95 лет, но в фильме можно увидеть архивные кадры и интервью, в которых он сам рассказывает, как создавал известных на весь мир персонажей. Так, в начале 1960-х годов Ли пришел к Мартину Гудману, основателю Timely Comics (позднее переименованной в Marvel Comics), и сообщил, что у него есть идея для книги под названием «Человек-паук» — «о подростке, у которого много проблем». Но издателю эта задумка не понравилась. «Он сказал: „Стэн, ты меня удивляешь. Герой не может быть подростком. Подросток может быть только напарником! И ты говоришь, что хочешь, чтобы у него были проблемы? Разве ты не знаешь, что такое супергерой?“» — вспоминает в картине Ли.