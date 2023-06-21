Откровенное письмо, возвращение к старым хобби и еще 8 способов забыть бывшего партнера

«По-настоящему осознайте свою потерю и то, почему вам кажется, что вы потеряли больше, чем на самом деле. Если отношения закончились из‑за того, что партнер вас не любил или любил вас меньше, чем вы любили его, — на самом деле вы не потеряли ничего по-настоящему ценного. Вы никогда не будете долго счастливы в отношениях, в которых вас по-настоящему не любят в ответ», — Furicist