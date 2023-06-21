Откровенное письмо, возвращение к старым хобби и еще 8 способов забыть бывшего партнера

Расставание может быть очень непростым: приходится заново выстраивать свою рутину и привыкать к жизни в одиночестве. Но некоторые действия и мысли могут облегчить этот процесс. Пользователи реддита делятся тем, что помогло им после окончания романтических отношений. Собрали десять самых полезных советов.
***
«Делайте что угодно, только не вступайте в хаотичные взаимоотношения. Нечестно втягивать других в свой эмоциональный беспорядок», — failed-existence
***
«Я знаю, это звучит очень банально, но просто занимайтесь своим делом — и, ради всего святого, не следите за бывшими партнерами в социальных сетях! Это только усложнит вам жизнь. Кроме того, вернитесь к тому, чем занимались до ваших отношений, но прекратили, потому что у вас больше не было времени», — ChillOnTheHillz
***
«Больше всего мне помогло написание длинного электронного письма обо всех ее недостатках и отвратительном поведении. Если вы сделаете это, ничего не утаивайте. Самое главное, не отправляйте это письмо. Это терапия для вас, а не для бывшего партнера», — Ben_Thar
***
«Когда вы ловите себя на том, что начинаете воображаемый разговор со своим бывшим, признайте это и вернитесь в настоящее. Практика медитации поможет вам сделать это более эффективно. И несколько сеансов психотерапии помогут вам разобраться в своих чувствах», — Zwolfer
***
«По-настоящему осознайте свою потерю и то, почему вам кажется, что вы потеряли больше, чем на самом деле. Если отношения закончились из‑за того, что партнер вас не любил или любил вас меньше, чем вы любили его, — на самом деле вы не потеряли ничего по-настоящему ценного. Вы никогда не будете долго счастливы в отношениях, в которых вас по-настоящему не любят в ответ», — Furicist
***
«Я обнаружила, что лучший способ забыть бывшего — это встречаться с самой собой. Звучит очень банально, но я потратила время на то, чтобы открыть для себя эту новую себя, одинокую. Я проводила время со своей семьей и друзьями, волонтерила, изучала свои хобби. Это мне очень помогло!» — LikeINeverSaid
***
«Старайтесь делать то, что заставляет вас чувствовать себя лучше, например, заниматься спортом, выбирать новые наряды, сменить прическу», — littlemegzz
***
«Мне пришлось переехать в другой город, после того как отношения закончились, и мой бывший довольно быстро ушел из моей головы. Попробуйте что‑то новое. Постройте совершенно новый захватывающий мир без этого человека!» — Alkaline321
***
«Когда моя жена ушла от меня, я сразу же начал проект по деревообработке. Мне приходилось останавливаться и плакать примерно каждый час, но по крайней мере я занимал свои мысли», — Ozonewanderer
***
«Просто помните: у вас была жизнь до партнера, и у вас будет жизнь после него. Он был просто маленьким персонажем в твоей великой истории», — havingahardtime67