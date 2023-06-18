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Кремль уверен, что демилитаризовал Украину, Абрамович не делится и другие новости дня

Максим Саблин
Сегодня в 20:13
Новости
Песков: Задача по демилитаризации Украины «во многом выполнена»
Новости
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
Новости
Daily Mail: Абрамович не хочет передавать Украине средства от продажи «Челси»
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