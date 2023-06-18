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В Эквадоре скончалась пожилая женщина, которая пришла в себя во время поминок

Максим Саблин
Сегодня в 18:00

Женщина, которая шокировала своих близких, стуча изнутри по крышке гроба на собственных похоронах, умерла после недели пребывания в реанимации, узнали журналисты Sky News.

16 июня 76-летняя Белла Монтойя из Эквадора перенесла повторный инсульт и умерла, по данным Министерства здравоохранения страны. За женщиной было установлено «постоянное наблюдение» после того, как она постучала по гробу на своих поминках всего через несколько часов после объявления ее умершей в первый раз.

Скончавшись в пятницу вечером, Монтойя была возвращена в похоронное бюро, где должны были состояться ее поминки, и будет похоронена на общественном кладбище, сообщает Sky News.

Женщина попала в новости, когда очнулась на собственных похоронах 9 июня. Ее доставили в реанимацию с инсультом и остановкой сердца, где врачи констатировали ее смерть.

Через пять часов после поминок из ее гроба начал доноситься стук. «Моя мама была завернута в простыни, она ударилась о гроб, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит. Это нас всех напугало», — рассказал ее сын Associated Press.

Министерство здравоохранения Эквадора заявило, что начнет правительственное расследование в отношении больницы, чтобы выяснить, как она выдает свидетельства о смерти, сообщает AP. Никаких подробностей о враче, который объявил ее мертвой, не сообщается.

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