В Эквадоре скончалась пожилая женщина, которая пришла в себя во время поминок

16 июня 76-летняя Белла Монтойя из Эквадора перенесла повторный инсульт и умерла, по данным Министерства здравоохранения страны. За женщиной было установлено «постоянное наблюдение» после того, как она постучала по гробу на своих поминках всего через несколько часов после объявления ее умершей в первый раз.