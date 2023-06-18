Россиянка стала подозреваемой по уголовным делам против солиста Rammstein

Россиянка Алена Макеева получила статус подозреваемой по двум уголовным делам против фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на прокуратуру Берлина.
Макеева была кастинг-директором группы и, по версии следствия, отбирала девушек для секс-вечеринок музыкантов. Предполагается, что она отводила фанаток к Линдеманну, не сообщая истинную цель встреч.
Об этой схеме правоохранителям рассказали некоторые из девушек. Они также заявили, что в их коктейль на вечеринке подливали запрещенные вещества.
Уголовные дела, возбужденные против Линдеманна, а теперь и Макеевой, подразумевают разбирательство по факту изнасилования, домогательств и сбыту наркотиков.
В начале июня газета Süddeutsche Zeitung и телеканал NDR выпустили расследование, в котором сразу несколько фанаток рассказали, что Линдеманн занялся с ними сексом после концерта без их согласия. Позже издание Die Welt заявило об участии в этом Алены Макеевой, отметив, что девушек она отбирала через соцсети.
14 июня прокуратура Берлина начала расследование в отношении вокалиста Rammstein. По всем обвинениям музыканту грозит от полугода до пяти лет тюрьмы.
На фоне обвинений в адрес Линдеманна Universal Music Germany приостановила маркетинговую и рекламную деятельность для Rammstein. Кроме того, по информации Bild, группа оказалась на грани распада.