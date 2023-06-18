Россиянка стала подозреваемой по уголовным делам против солиста Rammstein

В начале июня газета Süddeutsche Zeitung и телеканал NDR выпустили расследование, в котором сразу несколько фанаток рассказали, что Линдеманн занялся с ними сексом после концерта без их согласия. Позже издание Die Welt заявило об участии в этом Алены Макеевой, отметив, что девушек она отбирала через соцсети.