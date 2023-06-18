В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi в Астане, сообщило МВД Казахстана в телеграм-канале. Как написал телеграм-канал Shot, внутри здания находились семь девушек и охранник.
«На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу», — заявили в местной полиции.
Мужчина потребовал от банка перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся в течение трех часов, передал телеграм-канал Mash. В противном случае преступник пообещал убить всех.
Также Shot узнал, что захватчиком оказался 30-летний Алихан Мурадов. По информации канала, с 2013 года Мурадов стоит на учете в наркодиспансере, дважды признавался подозреваемым по уголовным делам, а также имеет «проблемы с кредитами».
«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Захватчик обезврежен! Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадал. Переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», — сказали изданию в полиции.