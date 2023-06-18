Волков вместе с дедом прибыл в Мексику в 1939 году. В 1940-м он стал свидетелем двух покушений на Троцкого. В первом он сам получил легкое ранение, а второе оказалось для Льва Троцкого смертельным. Всеволод Волков был последним живым свидетелем его убийства.