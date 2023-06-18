Скончался Эстебан Волков (настоящее имя — Всеволод), внук Льва Троцкого. Об этом сообщил троцкистский политик и писатель Алан Вудс, опубликовавший заметку о смерти Волкова на сайте мексиканского Левого социалистического движения.
Волков умер в мексиканской столице Мехико. Ему было 97 лет.
«Умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей», — пишет Вудс.
Волков вместе с дедом прибыл в Мексику в 1939 году. В 1940-м он стал свидетелем двух покушений на Троцкого. В первом он сам получил легкое ранение, а второе оказалось для Льва Троцкого смертельным. Всеволод Волков был последним живым свидетелем его убийства.
Всеволод Волков остался в Мексике, где изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990-м в доме деда и бабушки в районе Койоакан в Мехико открыл Дом-музей Троцкого.