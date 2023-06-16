В Ингушетии погибли в автокатастрофе семь человек

В Ингушетии в районе города Сунджа произошла крупная автомобильная авария, в результате которой скончались семь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
ДТП случилось на 595-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» вечером 16 июня. Там столкнулись два легковых автомобиля, ВАЗ 21112 и Mercedes. Жертвами аварии стали в том числе трое детей.
Все погибшие дети были из одной семьи. Вместе с ними погибли и их родители. Другими жертвами автокатастрофы стали двое мужчин — водитель и пассажир Mercedes.
На месте происшествия работали девять спасателей и три единицы техники. Специалисты в данный момент выясняют причины и обстоятельства трагедии.
По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения. Это стало причиной столкновения автомобилей.