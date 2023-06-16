Телеканал «Пятница!» открыл поп-ап-бар на Тверской улице в Москве

Телеканал «Пятница!» открыл поп-ап-бар в пространстве коктейльного бара Noor, расположенного на Тверской улице в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.
Команда телеканала превратила здание на Тверской в гигантский надувной арт-объект с тропическим садом. Он позволяет прохожим отдохнуть посреди шумной улицы под кронами деревьев и послушать пение цикад.
Специально для поп-ап-бара смастерили уникальную конструкцию из металлокаркаса, укрепленную тремя тоннами бетонных блоков. В нее поместили 136 надувных кубов. Проект реализовали совместно с агентством Louder.
Внутри бара высадили 55 тропических растений, в том числе папоротники, монстеры, аспидистры, спаты и другие. Меню поп-ап-заведения разработал шеф-повар Noor Михаил Сальников, вдохновившись кулинарными проектами канала.
Он смешал разные кухни мира, например, французскую, азиатскую и русскую. Среди блюд оказалась мини-грядка овощей. Она представляет собой свежие маленькие овоощи, помещенные в мусс из жженого чили и брынзы.
Бар «Пятницы!» проработает до середины июля. Вход в него будет свободным. Заведение ждет гостей по будням с 10:00 до 3:00, а по выходным — с 10:00 до 6:00.