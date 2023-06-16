Present Perfect Festival в этом году не будет

«Нашего с вами любимого фестиваля в этом году не будет. Ему нужно отдохнуть, провести лето на пляжах, набраться сил, свежих идей и обрести новые смыслы. Present Perfect всегда был про международные коллаборации, кросс-культурный контекст и эксперименты. В текущих условиях мы решили взять паузу», — заявили они.