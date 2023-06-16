Present Perfect Festival в этом году не будет

Музыкальный фестиваль Present Perfect в этом году возьмет перерыв, рассказали его организаторы — Roots United — в своих соцсетях.
«Нашего с вами любимого фестиваля в этом году не будет. Ему нужно отдохнуть, провести лето на пляжах, набраться сил, свежих идей и обрести новые смыслы. Present Perfect всегда был про международные коллаборации, кросс-культурный контекст и эксперименты. В текущих условиях мы решили взять паузу», — заявили они.
Творческое объединение отметило, что по их другому проекту — площадке K-30 — скоро будет «много интересных новостей». K-30 была задумана как поп-ап-проект в 2020 году, просуществовала два года, стала местом проведения двух фестивалей — Present Is Perfect и Present Perfect Festival, — а в сентябре 2022-го закрылась.
Present Perfect Festival проходит в Петербурге с 2015 года, сделав до этого лишь один перерыв — в пандемийном 2021-м. В прошлом году фестиваль состоялся, вместив выступления Simple Symmetry, Kedr Livanskiy, DJ Cat, Линды, Sofia Rodina, Kito Jempere, Nocow, Kovyazin D и других артистов.