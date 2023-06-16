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Московский диджей Lipelis и бразильский музыкант Carrot Green выпустили мини-альбом «Leo & Caito»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Московский диджей Леонид Липелис, известный под псевдонимом Lipelis, записал мини-альбом «Leo & Caito». В записи участвовал бразильский музыкант Carrot Green.

Липелис познакомился с продюсером Карлосом (настоящее имя Carrot Green) в Рио-де-Жанейро, на дворе было начало 2020 года. Они отправились в студию бразильца. «Леня и Карлос создали мечтательный, меланхоличный и летний EP, который хочется слушать снова и снова», — описывает альбом лейбл System 108, резидентом которого является Липелис.

Название и обложка «Leo & Caito» вдохновлены музыкой жанра Sertanejo — это бразильская кантри-музыка, обыкновенно исполняемая в формате дуэта. Послушать альбом можно тут.

В прошлом году Липелис выпустил альбом «Function as a Meaning». В 2021-м музыкант появился на праздничном уик-энде бара «Стрелка».

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