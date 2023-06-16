Московский диджей Lipelis и бразильский музыкант Carrot Green выпустили мини-альбом «Leo & Caito»

Московский диджей Леонид Липелис, известный под псевдонимом Lipelis, записал мини-альбом «Leo & Caito». В записи участвовал бразильский музыкант Carrot Green.
Липелис познакомился с продюсером Карлосом (настоящее имя Carrot Green) в Рио-де-Жанейро, на дворе было начало 2020 года. Они отправились в студию бразильца. «Леня и Карлос создали мечтательный, меланхоличный и летний EP, который хочется слушать снова и снова», — описывает альбом лейбл System 108, резидентом которого является Липелис.
Название и обложка «Leo & Caito» вдохновлены музыкой жанра Sertanejo — это бразильская кантри-музыка, обыкновенно исполняемая в формате дуэта. Послушать альбом можно тут.