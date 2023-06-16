В приложении «Панч» теперь можно записать коллаб со Славой Марлоу (и не только!)

В приложении для создания и продвижения музыки «Панч» появилась новая функция. Теперь продюсеры, аранжировщики и битмейкеры могут загружать в него свою музыку, рассказали «Афише Daily» представители проекта.
Если раньше артисты в приложении использовали лишь биты из библиотеки, то сейчас в их доступе «инструменталы» конкретных авторов. Начинающие музыканты могут записать под них вокал, и, если запись понравится продюсеру, ее предложат вместе доработать в студии и выпустить.
Возможен и другой вариант: артист может купить приглянувшийся бит у правообладателя.
Одним из первых продюсеров, загрузивших свою музыку в «Панч», стал Слава Марлоу. Он также запустил конкурс внутри приложения: три победителя получат возможность поработать с его битами и выпустить получившиеся треки на стримингах.
Сейчас в библиотеке «Панч» 2000 «инструменталов» в разных музыкальных жанрах от более чем 300 продюсеров и битмейкеров.
«Панч» появился в октябре 2022 года. Его механика проста: нужно выбрать понравившийся бит и эффект для голоса, затем записать вокал и выложить демо в ленту.