В приложении «Панч» теперь можно записать коллаб со Славой Марлоу (и не только!)

Если раньше артисты в приложении использовали лишь биты из библиотеки, то сейчас в их доступе «инструменталы» конкретных авторов. Начинающие музыканты могут записать под них вокал, и, если запись понравится продюсеру, ее предложат вместе доработать в студии и выпустить.