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В приложении «Панч» теперь можно записать коллаб со Славой Марлоу (и не только!)

Семён Гудошников
Сегодня в 19:43

В приложении для создания и продвижения музыки «Панч» появилась новая функция. Теперь продюсеры, аранжировщики и битмейкеры могут загружать в него свою музыку, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Если раньше артисты в приложении использовали лишь биты из библиотеки, то сейчас в их доступе «инструменталы» конкретных авторов. Начинающие музыканты могут записать под них вокал, и, если запись понравится продюсеру, ее предложат вместе доработать в студии и выпустить.

Возможен и другой вариант: артист может купить приглянувшийся бит у правообладателя.

Одним из первых продюсеров, загрузивших свою музыку в «Панч», стал Слава Марлоу. Он также запустил конкурс внутри приложения: три победителя получат возможность поработать с его битами и выпустить получившиеся треки на стримингах.

Сейчас в библиотеке «Панч» 2000 «инструменталов» в разных музыкальных жанрах от более чем 300 продюсеров и битмейкеров.

«Панч» появился в октябре 2022 года. Его механика проста: нужно выбрать понравившийся бит и эффект для голоса, затем записать вокал и выложить демо в ленту.

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